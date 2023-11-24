ضعف المياه في عدة مناطق بقرى منيا القمح بالشرقية.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن وجود ضعف في المياه اليوم الجمعة، بمركز ومدينة منيا القمح، لمدة 4 ساعات، لأعمال الصيانة الدورية.

ضعف المياه في مدن وقرى منيا القمح

وأكدت شركة المياه أن ضعف المياه يبدأ من الساعة 6:30 صباحا وحتى الساعة 10:30 صباحا، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه كفر الصعيدي المرشحة بمركز منيا القمح، ما يؤدي إلى ضعف المياه لمدة تصل 4 ساعات.

انقطاع التيار عن محطة المياه المرشحة

وأهابت شركة مياه شرب الشرقية والصرف الصحي، بالمواطنين، الأخذ في الاعتبار أن انقطاع التيار الكهربائي عن محطة المياه المرشحة يترتب عليه ضعف وصول المياه إلى المنازل، وبالتالي عليهم تدبير احتياجاتهم من المياه حتى عودتها لطبيعتها.