تقارير إسرائيلية: نتنياهو يفكر في اعتزال العمل السياسي بعد «تسوية إقليمية»

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بدأ يفكر جدياً في اعتزال العمل السياسي، والتقاعد من منصبه في رئاسة الحكومة وقيادة حزب «الليكود»، ولكن بعد التوصل إلى «تسوية إقليمية»، تبدأ عقب انتهاء العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، في وقت سابق، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 36 شخصًا من قلقيلية شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة طوباس الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضا جرى اعتقال تسعة من نابلس وخمسة من جنين.