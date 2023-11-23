سفير فلسطين بالقاهرة عن تصريحات الرئيس السيسي اليوم: تؤكد أن مصيرنا واحد

أشاد السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بمصر، بالرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، والذي عقد اليوم في استاد القاهرة، مؤكدا أن مصر تعد حليفا تاريخيا واستراتيجيا للشعب الفلسطيني على مدار المراحل التاريخية السابقة من قبل عام 1948 وما بعد ذلك حتى الآن.

لن نقيم دولتنا إلا على أرضنا

وأكد السفير الفلسطيني بمصر خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد الشراكة التاريخية الاستراتيجية بين مصر وفلسطين وذلك من خلال موقف الدولة المصرية الثابت والراسخ والداعم للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل والمشروع، ولقضيته العادلة، ودعم حل الدولتين، والذي يعني أن مصر تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة إلى جانب دول وشعوب المنطقة.

تهجير الفلسطينيين خط أحمر

وحول تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر، وأنه لن يسمح به، أكد «اللوح» أن هذا التصريح مهم جدا بالنسبة لنا وذلك الأمن القومي المصري والأمن القومي الفلسطيني جزء واحد لا يتجزأ قائلا: «نحن أمام مصير واحد ومشترك وتحديات واحدة، كما أن الرئيس السيسي رفض مخطط تهجير الفلسطنيين من قطاع غزة منذ البداية، لأنه رأى أنه ذلك المخطط يعد شطبا للقضية الفلسطيينة، ونحن نرفض هذا المخطط أيضا ولن نقيم دولتنا إلا على حدود أرضنا فلسطين».