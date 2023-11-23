رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

العاهل الأردني: موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين سيخلده التاريخ

كتب:

محمد عزالدين
07:59 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني

الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني

أشاد العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفضه تهجير الفلسطينيين من أرضهم، باعتباره «خط أحمر».

وقال ملك الأردن، إن هذا الموقف يجسد موقفنا المشترك، وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر، وذلك عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وكانت مصادر أمنية فلسطينية صرحت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 36 شخصًا من قلقيلية شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة طوباس الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضا جرى اعتقال تسعة من نابلس وخمسة من جنين.

اقرأ المزيد:

ممثل الأغلبية بـ«النواب»: الرئيس السيسي يتعامل مع القضية الفلسطينية بحكمة شديدة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: كلمة الرئيس السيسي تؤكد مسؤولية مصر بمساندة غزة

باحث فلسطيني: الرئيس السيسي كان واضحا في شرح وضع القضية الفلسطينية

حزب مصر أكتوبر: كلمة الرئيس السيسي اليوم خارطة طريق لإنهاء صراع فلسطين وإسرائيل

أستاذ علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسي تتضمن تشخيصا دقيقا للقضية الفلسطينية

حزب الجيل: الرئيس السيسي وجه 3 رسائل في احتفالية «تحيا مصر وفلسطين»

«حملة السيسي» تبرز تصريحات الرئيس في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»
بقلم محمد عزالدين