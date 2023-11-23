العاهل الأردني: موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين سيخلده التاريخ

أشاد العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفضه تهجير الفلسطينيين من أرضهم، باعتباره «خط أحمر».

وقال ملك الأردن، إن هذا الموقف يجسد موقفنا المشترك، وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر، وذلك عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وكانت مصادر أمنية فلسطينية صرحت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 36 شخصًا من قلقيلية شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة طوباس الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضا جرى اعتقال تسعة من نابلس وخمسة من جنين.