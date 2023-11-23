محمود مسلم: مصر تمارس دبلوماسية قوية وتأييدا تاما للفلسطينيين

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن أغلبية المساعدات المقدمة لقطاع غزة، تأتي من مصر رغم وضعها الاقتصادي، الذي اعتقد البعض أنها يمكن أن تدفع بهذا الوضع الاقتصادي ثمناً لأراضيها، وهو اعتقاد خاطئ.

الرئيس السيسي حافظ على سيناء أيام الإخوان

أضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أن من يردد هذا الكلام لا يعرف طبيعة المصريين، والجيش المصري، وقائد مصر، الذي حافظ على سيناء أيام جماعة الإخوان الإرهابية، عندما كان وزيرا للدفاع، فكيف يفرط فيها وهو رئيس للجمهورية؟!

وأشار إلى أن دور مصر في استقبال المساعدات كبير، والرئيس السيسي قال بشكل واضح، إن مصر تتعامل مع الأزمة بحكمة بالغة، ليس عن ضعف أو تساهل، لكن عن قوة ووعي وإدراك، وأن مصر تسير بمبدأ حكمة القوة وقوة الحكمة.

وأوضح أن مصر تمارس دبلوماسية قوية للغاية، وتأييد تام للفلسطينيين، وهذا موقف شعبي ورسمي، لافتاً إلى أنها تستقبل المصابين الفلسطينيين بمستشفيات مصر، كما تستقبل المساعدات الآتية من مطار العريش.

تسهيل وصول المساعدات

وأفاد بأن مصر تستقبل أيضا كبار المسؤولين، سواء الأمين العام للأمم المتحدة، أو ممثلة الاتحاد الأوروبي، أو ولي العهد الأردني، كل من طالب أن يزور معبر رفح، رأى أن المعبر مفتوح من الناحية المصرية، ومغلق من الناحية الأخرى، ليتأكد الجميع أن مصر وفرت كل ما تملك لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة.