تراجع أسعار الأسماك اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء تراجع أسعار الأسماك اليوم الجمعة 24- 11- 2023، نظرا لوفرة المعروض منها في الأسواق.

أسعار السمك البلطي اليوم

وأوضحت البوابة تراجع أسعار الاسماك اليوم في الأسواق المحلية، بالنسبة للمستهلك نظراً لوفرة المعروض منها، حيث سجل متوسط سعر سمك البلطي ممتاز نحو 83 جنيها للكيلو حسب الحجم. كما سجل متوسط سعر كيلو سمك البلطي الصغير نحو 54 جنيها، وتراجع سعر كيلو المرجان وسطًا ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 98 جنيها، وتراجع سعر سمك البربوني وسطًا ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 127.5 جنيه. بينما سجل متوسط سعر كيلو سمك البياض نحو 109 جنيهات.

أسعار الأسماك اليوم في مصر

وتراجع سعر سمك موسي، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 190 جنيها. كما سجل متوسط سعر كيلو سمك الشعور نحو 137 جنيها. وتراجع سعر كيلو سمك الوقار ليسجل في المتوسط نحو 190 جنيها للكيلو. وتراجع سعر كيلو الجمبري الممتاز ليسجل في المتوسط نحو 271.5 جنيه للكيلو. وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي لتسجل في المتوسط نحو 80 جنيها للكيلو.