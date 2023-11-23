تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة.. ماذا سيحدث في حالة الطقس خلال 48 ساعة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تغير حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، وارتفاع مؤقت في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية الجمعة والسبت المقبلين.

وأشارت «الأرصاد» في بيان، إلى تكون نشاط للرياح يوم السبت المقبل، يكون مثيرًا للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثير للرمال والأتربة

وأضاف بيان الأرصاد، أن طقس السبت سيشهد أمطارا خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة الجمعة

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 13 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.