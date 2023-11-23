«برلماني»: كلمة الرئيس السيسي اليوم دليل على أنه أكبر مدافع عن فلسطين

أكد النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، على الأهمية الشديدة، لكلمة الرئيس السيسي اليوم، خلال فعالية «تحيا مصر وفلسطين» تضامنا مع الشعب الفلسطينى، قائلا: «جاءت قوية وحاسمة في الكثير من الملفات، وكشفت ثوابت الموقف المصري في الحرب على غزة، والتصدي لعدوان إسرائيل بكل قوة».

كلمة الرئيس السيسي اليوم

وأوضح نصار في بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي ردت على شائعات رخيصة وسافرة رددتها بعض المنصات المأجورة ضد مصر، وبالتحديد فيما يخص معبر رفح: «مصر لم تغلق معبر رفح أبدا لكنه قصف 4 مرات من الحدود الفلسطينية»؟

ونوه عضو مجلس النواب إلى أن كلمة الرئيس السيسي وتأكيده إن مصر بذلت جهودًا صادقة ومكثفة، للحيلولة دون التصعيد للحرب فى غزة وعلى كافة المستويات كما قامت بعقد أول قمة دولية بالقاهرة، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، من أجل الحصول على إقرار دولى، بضرورة وقف هذا الصراع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مضيفا: مصر تحركت على كل الجبهات لوقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني، وكان ولا يزال دورها الأبرز عربيًا وعالميا في الأزمة.

القمة العربية الإسلامية

وأشاد النائب، بمشاركة مصر فى القمة العربية الإسلامية، والتي اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصرى بصفة عامة، فالدولة المصرية كثفت اتصالاتها الدولية، مع القادة والمسئولين الإقليميين والدوليين، لرفض وكشف مخططات تهجير الفلسطينيين قسريا، سواء من قطاع غزة، أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن، حفاظا على عدم تصفية القضية، والإضرار بالأمن القومى لمصر، قائلا: «مصر تلعب دورا تاريخيا في القضية الفلسطينية وهي أكبر مدافع عنها عربيا ودوليا وتتبني حقوق الشعب الفلسطيني بالكامل».

واختتم النائب مجاهد نصار: بيانه بالقول: «كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر تحيا مصر وفلسطين، تأكيد على ريادتها ودورها وجهودها لوقف الحرب، وردع وفضح مخططات اسرائيل فيما يخص القضية الفلسطينية».