وكيل تعليم الغربية يتفقد مقار لجان الانتخابات الرئاسية

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المقار الانتخابية التي سيتم التصويت بها خلال فترة الانتخابات الرئاسية القادمة في شهر ديسمبر المقبل، ويصل عددها إلى 553 مقرا انتخابيا بمدارس المحافظة.

جودة الاستراحات

كما تفقد وكيل الوزارة، الاستراحات التي ستقيم بها لجان الانتخابات خلال فترة انعقاد الانتخابات لتأمين اللجان والصناديق الاقتراعية، واطمأن على جودة الاستراحات، وتنظيمها ونظافتها، وملاءمتها للمعيشة، وتوفير كافة وسائل الإعاشة المناسبة بها خلال هذه الفترة.

ووجّه وكيل الوزارة، جميع مديري عموم المديرية، والإدارات التعليمية الـ 10، بضرورة المرور خلال هذه الفترة على جميع المدارس التي سيتم تشغيلها كمقار انتخابية خلال فترة الانتخابات الرئاسية القادمة، والتأكد من التجهيزات المطلوبة لجميع المقار والاستراحات.

توافر كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على ضرورة رفع كفاءة هذه المقار التي تم اختيارها لعقد الانتخابات، بالإضافة إلى تجهيز اللجان بالدور الأرضي في جميع المدارس المستغلة تيسيرًا على المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالإضافة إلى توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد، والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات وكبار السن، موجهًا الجميع بتضافر الجهود، واتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة في هذا العرس الديمقراطي.