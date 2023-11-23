وكيل «اقتصادية النواب»: مصر بلد قوي يقف على أرض صلبة بفضل الرئيس السيسي

قال النائب أحمد دياب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ مصر مرت بفترة عصيبة خلال 2011 و2012 و2013 بداية من الانفلات الأمني ومرورًا بعهد جماعة الإخوان الإرهابية، وانتهاءً بالإرهاب الذي شهدناه في أعقاب حكم الإخوان، لدرجة أنّ المصريين فقدوا ثقتهم في الجميع، ولم يجدوا من يتولى زمام الحكم، ويعيد الأمان والاطمئنان لهم.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مؤتمر عقده حزب مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، إنّ في 2014 وقت ظهور الرئيس السيسي كان بمثابة المُنقذ والمخلص، ووضع الشعب المصري كله ثقته في السيسي وقتها، فلم يخذلهم وقاد السفينة بالمصريين إلى بر الأمان.

دياب: يكفي الرئيس إنه صان أرضنا وحمى أبناءنا

وأشار إلى أنّ المصريين ليسوا بحاجة لتبرير أهمية تولي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة، ولا يحتاج أحد للتذكير بإنجازاته، يكفيه إنّه حافظ على مصر، وكيانها، وأمانها، وقيمتها، كما أنّه صان أرضنا وعرضنا وحمى أبنائنا، وكان بمثابة القائد والأخ الكبير والسند لنا.

مصر أصبحت تواجه كبرى الدول

وتابع، ظهر جليًا خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا منذ بدء الأزمة الفلسطينية، قوة مصر بفضل الرئيس السيسي، إذ جعلها تتحدى وتقف في وجه كبرى الدول العالمية، خصوصًا حينما رفض فتح معبر رفح أمام الرعايا الأجانب إلا بعد السماح بدخول المساعدات لأهالينا في فلسطين، وخروج مصابي غزة للعلاج في مصر، وهذا الأمر لم يكن ليحدث إلا إذا كانت مصر بلد قوية تقف على أرض صلبة بفضل رئيسها القوي الذي يمتلك قوة الردع التي تمكنه من الوقوف في وجه أي دولة.

دياب: لا يصح أن يقودنا غير السيسي

وشدد على أنّ مصر تمر بفترة حساسة جدًا، ولا يمكن لأي شخص أن يقودنا في هذا الوقت ويعبر بنا إلى بر الأمان مجددًا سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك يجب أن يصطف الجميع خلفه في الانتخابات الرئاسية القادمة، قائلًا إنّ يوم 10، و11، و12 ديسمبر لن نذهب إلى لجان الاقتراع لانتخابه بل سنذهب لمساندة كبير العائلة ورب الأسرة المصرية، ولكي نرد الجميل له لحمايته لنا ولأبنائنا وتوفير وطن آمن لنا.

وأكد أنّ وجود أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب أمام اللجان، سيمنح الثقة والتشجيع لأهالينا البسطاء للذهاب إلى لجان الاقتراع وانتخاب السيسي، خصوصًا إنّ الكثيرين منهم يتخذون النواب قدوة لهم، مشددًا على ضرورة إيصال رسالة للعالم كله تفيد بأنّ مصر قوية وكبيرة وعلى قلب رجل واحد.