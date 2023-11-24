ياسمين الحصري: تلاميذ والدي يزورون قبره ويقرأون القرآن بطريقته

قالت ياسمين الحصري، ابنة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، إنه في ذكرى وفاة والدها تجتمع الأسرة مع تلامذته، وعندما زارت قبر والدها أمس، وجدت المئات من تلاميذه من كل دول العالم يتوافدون على قبره محبة لله وللشيخ ورتلوا القرآن بطريقته.

«الحصري»: كثيرون أتوا للشيخ حباً في تعلم القرآن

وأضافت «الحصري»، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «كثير منهم جاء إلي الشيخ حباً فى تعلم القرآن، ووجدت واحدة من إندونيسيا كانت تدرس فى الازهر، وكانت تعتقد أن الشيخ ما زال على قيد الحياة وتريد لقاءه، إلا أن نها فوجئت بوفاته، وكثيرين من دول العالم من روسيا والمغرب وأفريقيا قالوا لي الشيخ انتقل الى رحمة الله لكنه ما زال يحفظنا عبر المصحف المعلم».

الإخلاص والاتقان فى العمل هو الباقى

وتابعت ابنة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري: «كل ما أراه من حب لوالدي يؤكد لي أن الإخلاص والاتقان في العمل هو الباقي في حياة الإنسان، وأنا أشرف بنسبي إليه، فوالدي كان نموذجًا وقدوة صالحة، وكان محبًا لله ورسوله، وكان يقول دائما خادم القرآن الكريم».

وتابعت: «والدي دخل الإذاعة عام 1944 وكانت ترتيبه الأول، فلما انتقلنا إلى القاهرة بعد تعينه في مسجد الإمام الحسين، حرص على عدم السكن في عمارة حتى لا يزعج السكان بزواره، ووالدتى كانت سعيدة بالمجهود الكبير الذي كانت تقوم به معه».