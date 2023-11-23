«العدل» الفلسطينية تنشر حوار «الوطن» مع الوزير الفلسطيني عبر صفحتها بـ فيسبوك

نشرت وزارة العدل الفلسطينية، حوار جريدة «الوطن» مع وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، المعنون بـ وزير العدل الفلسطيني: دعوة «السيسي» لتحقيق دولي بشأن الجرائم الإسرائيلية خطوة جريئة.

الإشادة بفتح تحقيق دولي

وأشاد في الحوار، بمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح تحقيق دولي فى جرائم إسرائيل فى القطاع، قائلا: «إنها خطوة جريئة يثمنها الشعب الفلسطيني، وتُعد بمثابة ورقة ضغط مهمة، في ملاحقة مجرمي الحرب بجميع أنحاء العالم».

«الجنائية الدولية» متباطئة

وقال خلال الحوار الذي أجراه معه الزميل كريم روماني، إن الوزارة زودت المحكمة الجنائية الدولية بالمعلومات اللازمة عن انتهاكات الاحتلال لكنها متباطئة.. والمجتمع الدولى يكيل بمكيالين، مضيفا «النساء والأطفال يقبعون داخل السجون الإسرائيلية .. ولدى الجانب الفلسطيني أكثر من 400 جثمان فلسطينى محتجز.. وعملية إطلاق الرهائن تخضع لشروط المقاومة».

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