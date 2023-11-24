مواطنون عن مشاركتهم في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»: ندعم الرئيس ونقف خلفه

«مش لازم تكون فلسطيني عشان تحب فلسطين، حب فلسطين غريزة عند كل المصريين»، شعار رفعه مؤتمر تحيا مصر وفلسطين الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي، أمس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشاركة آلاف المواطنين في المؤتمر

ورصدت عدسة «الوطن» مشاركة آلاف المواطنين من جميع المحافظات في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، بينهم سيدة تدعى «أم مريم»، ربة منزل، 35 عاما، من محافظة الغربية، والتي أكدت أنها أصرت على الحضور فور علمها بوجود الرئيس السيسي، «سعيت جاهدة للمشاركة في هذا الحدث لأنني أحب هذا الرجل الإنسان، وأشعر كأنه فردا من أسرتنا، رجل مصري أصيل ومتواضع لدرجة أنني تركت أطفالي وزوجي ومنزلي من أجل حضور هذا المؤتمر، وزوجي شجعني على هذا الأمر لأنه يعلم جيدا قيمة الرئيس السيسي».

مواطن: الرئيس السيسي أعاد الاستقرار لسيناء

عيد المعازي، أحد أبناء سيناء المشاركين في المؤتمر، أكد أن وجوده يأتي لدعم الرئيس السيسي في قراراته، «نحن نحبك يا ريس، حبيب الملايين، كلنا معاك، سيناء بنيناها بالدم ومشافتش الاستقرار إلا في عهدك، ونحن على أهبة الاستعداد في أي وقت وزمان ومع أي قرار يصدره الرئيس السيسي الذي احتضن سيناء ولم يهملها، بل أعاد لها هيبتها وأنشأ بها مشروعات ضخمة لم نشهدها سوى في عهده، لذلك ندعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشهد مؤتمر تحيا مصر وفلسطين تفاعل آلاف الحاضرين مع كلمة الرئيس السيسي، خاصة حين أكد رفضه التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأن سيناء خط أحمر، وهو ما تسبب في فرحة بين المواطنين، حيث قال أحمد السيد، من الدقهلية، وأحد حضور المؤتمر، إن الأحداث التي تجري في فلسطين تسببت في حزن الجميع، مضيفا «أن كلمة الرئيس عن رفضه التهجير جعلتنا نطمئن على سيناء، ونؤكد أننا نقف خلفه في كل قراراته، وأرواحنا فداء لأرضنا»