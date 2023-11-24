إجراء مهم من التموين بشأن مالكي السيارات موديل 2018 فأحدث.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، تنفيذ إجراء جديد يهدف لحصر وتحديد أصحاب البطاقات التموينية الذين يمتلكون سيارات حديثة من موديل 2018 فأحدث.

هذا الإجراء يأتي في إطار تحسين وتحسين استهداف الدعم التمويني، وأوضحت الوزارة أنه في حالة وجود أحد أفراد الأسرة يمتلك سيارة من هذا النوع، سيتم حذف هذا الفرد فقط من قاعدة بيانات البطاقة التموينية، مع استمرار البطاقة في صرف المقررات التموينية كالمعتاد.

امتلاك سيارة حديثة

وأشارت وزارة التموين إلى أنه في حال امتلاك رب الأسرة للسيارة الحديثة، سيتم وقف البطاقة التموينية بالنسبة له، نظرًا لأنه في هذه الحالة يُعتبر صاحب الأسرة غير محتاج إلى الدعم التمويني، مشددة على أن هذا الإجراء يستهدف جميع سيارات الملاكي موديل 2018 فأحدث، وسيتم تنفيذه بموجب محددات تم اتخاذها لضمان تطبيقه بشكل عادل ومنصف.

توزيع السلع على 65 مليون مواطن

جدير بالذكر أن السلع التموينية يتم توزيعها على ما يقرب من 65 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموينية، بينما يتم صرف الخبز لحوالي 71 مليون مواطن من خلال 22 مليون بطاقة تموينية