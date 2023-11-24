المصريون الأعلى تمثيلا في قائمة الشباب الأكثر إبداعا بالشرق الأوسط

أعاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نشر فيديو كشفته «فوربس الشرق الأوسط» عن النسخة الـ6 من قائمتها السنوية «أفضل 30 تحت سن الـ30»، وقد توسعت القائمة هذا العام لتضم لأول مرة 120 مشاركًا ومشاركة، موزعين بالتساوي على 4 فئات، تضم كل منها 30 مشاركة، جاء بينها 44 مصريًّا من أصل 145 شخصًا من 22 جنسية مختلفة.

فئة العلوم والتكنولوجيا

1- عمر الدسوقي ومحمد الخطيب: شريكان مؤسسان في seqoo للتكنولوجيا العقارية.

2- جلال البشبيشي: شريك مؤسس ومدير العمليات في SYNAPSE ANALYTICS.

3- داليا حسن- متخصصة ومستشارة الابتكار والأبحاث في سيمنز هيلثينيرز الشرق الأوسط وإفريقيا.

4- أحمد عادل - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاردو.

5. عبد الله - مؤسس ورئيس تنفيذي مشارك في ADAM.AI.

6 شهير البرديس - يشريك مؤسس في MIGENTRA GMBH للتكنولوجيا الحيوية.

7- محمد خالد ومحمد السراج - شريكان مؤسسان في HOTDESK.

8- مجدي موسى ومحمد الأبيض شريكان مؤسسان IMMRSV في لتكنولوجيا التعليم.

فئة الترفيه

1- ويجز - مغني راب.

2- سارة سمير - لأعبة رفع اثقال.

3- ميار شريف - لاعبة تنس.

4- هنا جودة - لاعبة تنس طاولة.

5- بسنت حميدة - عداءة.

6- أحمد عماد الدين - فنان ومصمم جرافيك.

فئة التجارة الإلكترونية والتمويل

1- أحمد عابدين - شريك مؤسس ورئيس تنفيذي في «الجمعية» لرقمنة جمعيات الادخار التقليدية.

2- أبانوب جمال وفادي إبراهيم - شريكان مؤسسان في كروبسا لربط الموردين بالتجارة والموزعين.

3- عمرو قوشتي وعز الدين طارق شريكان مؤسسان في In your shop لبيع الملابس والاكسسوارات.

4- سعيد طلعت ويوسف جلال وهاشم إبراهيم ووليد أبو النور - مؤسسو klickit لدفع الرسوم الدراسية.

5- جود بن حليم - شريكة مؤسسة ومديرة الإبداع في jude benhalim jewelry.

6- محمود موسى - شريك مؤسس في hollydesk لتسهيل إدارة نفقات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

7- محمد إيهاب وعمر رزق ومنة الله زغلول - مؤسسو entlaq.

8- حازم الطواب وإبراهيم الزيات - شريكان مؤسسان في RENILE لتوفير حلول تكنولوجية للمزارعين باستخدام إنترنت الأشياء.

فئة التأثير الاجتماعي

1- مصطفى عبداللطيف الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في المنصة التعليمية EYOUTH.

2- عبدالرازق علي، رامي عبد الظاهر شريكان مؤسسان في BONOCLE.

3- يمنى جعفر - محللة أبحاث، قسم الشؤونالمالية، شعبة السياسات الضريبية في صندوق النقد.

4- عمر عمارة - الشريك المؤسس ومدير العمليات في FRESHSOURCE لتقليل إهدار الطعام.

5- محمد عز - الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في LEMON SPACES.

6- هدير شلبي - شريكة مؤسسة ورئيسة تنفيذية لموقع فرزيانا لبيع المنتجات اليدوية.

7- علاء عفيفي - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيكيا.

8- علي محمد - المؤسس والرئيس التنفيذي في SEAVO.

9- أحمد سمير عيد - مؤسس إيجيكولوجي ومدرس مساعد في جامعة ألبرتا.

10- عبدالله الأطرش - شريك مؤسس في NATRIFY لتقديم حلول مستدامة لصناعة.