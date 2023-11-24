«الهلال الأحمر»: نعمل لإدخال المساعدات غزة.. وننتظر الدفع بـ200 شاحنة يوميا

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في سيناء، إنّه بداية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يعمل الهلال الأحمر ليلا ونهارا بالتنسيق مع كل المؤسسات الشريكة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف زايد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «رقم شاحنات المساعدات تزايد بشكل مستمر من 20 شاحنة يوميا إلى 50 ثم 50 و150، ونحن الآن في انتظار إدخال ما يعادل 200 شاحنة خلال اليوم».

إدخال 17 شاحنة وقود

وتابع رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء: «جرى إدخال 17 شاحنة وقود إضافة إلى سيارات إسعاف، وننتظر سيارات إسعاف أخرى من دول عربية صديقة».

وأكد أن مصر قدمت أكثر من 80% من المساعدات لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن طول الطريق الذي يربط بين مدينة العريش ومدينة رفح يقارب 40 كم وبطول هذا الطريق تصطف الشاحنات على الجانبين من أجل دخول معبر رفح البري.

الوضع الصحي في غزة

وأوضح، أن الوضع الصحي في قطاع غزة أصبح شبه معطل وبخاصة في شمال غزة، مشيرًا إلى أن الهلال أدخل آلاف الأطنان من المستلزمات الطبية والغذائية بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، كما دشّن الأردن مستشفى ميداني.