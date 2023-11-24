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الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين في وادي الجوز ويمنعهم من الوصول للأقصى

كتب:

كريم روماني
12:36 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين.. صورة أرشيفية

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين.. صورة أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت على المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، بعدما منعتهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة، للجمعة السابعة على التوالي.

إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط

ووفق الوكالة، أفاد شهود عيان، بأن قوت الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، ولاحقت المصلين، واعتدت على عدد منهم بالضرب، وتمكنت أعداد قليلة من الوصول الى الأقصى، لأداء الصلاة بعد قيام الاحتلال بفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول المصلين.

الاعتداء على المصلين 

أوضحت أن هذه هي الجمعة السابعة التي يجري فيها قمع المصلين والاعتداء عليهم، والذين يرفض الاحتلال السماح لهم بالدخول للأقصى، ما دفعهم لأداء الصلاة في شوارع حي وادي الجوز المجاور للبلدة القديمة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.