أحمد مراد: انتهيت من سيناريو موسم صيد الغزلان.. وبطل الفيلم لم يتحدد

قال الروائي والسيناريست أحمد مراد، إن روايته الشهيرة موسم صيد الغزلان، ستتحول إلى فيلم سينمائي، وأنه انتهى بالفعل من كتابة السيناريو الخاص به، وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم على قناة ON، أنهم حاليا في مرحلة التحضير لإنتاج الفيلم.

وأشار أحمد مراد، خلال لقاءه في برنامج معكم منى الشاذلي والذي يعرض على شاشة قناة ON، إلى أنّ فيلم موسم صيد الغزلان من الأفلام الصعبة إنتاجيًا، وأنه لم يتحدد أبطال الفيلم بعد، وأن كل ما يتردد من شائعات بشأن بطل العمل غير صحيحة.

انطلاق فكرة رواية موسم صيد الغزلان

وأوضح أحمد مراد، أن فكرة الرواية بدأت بحلم غريب شاهده بالفعل حين كان في الساحل الشمالي، قائلا: «كنت قاعد على البحر الساعة 12 بالليل، حاطط كرسي على المية والقمر مكتمل، نفس المشهد الأول في الرواية حرفيا والموج بيضرب في رجلي».

الانتهاء من كتابة سيناريو الفيلم

تابع: «رجعت البيت نمت فحلمت بالحلم الموجود جوه الرواية اللي هو أنا واقف وببص في المية لقيت واحدة في المية شعرها بيتحرك وبدأت تبص لي فنطيت وبدأت أكسر في المية لحد ما نزلت لها وقربت منها، وفجأة صحيت قمت كتبت الحلم فورا عشان منساش، ومن هنا بدأت فكرة الرواية».