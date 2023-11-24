4 خطوات سهلة لمعرفة لجنتك الانتخابية.. اعرف التفاصيل

حدثت الهيئة الوطنية للانتخابات قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي www.elections.eg، إثر الانتهاء من تحقيق كل شكاوى المواطنين الواردة طيلة الفترة الماضية وإزالة أسبابها، ونرصد لكم في السطور التالية كيفية الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابيىة في 4 خطوات.

خطوات الاستعلام عن موقفك الانتخابي

1- الدخول إلى الموقع الرسمي للهية الوطنية للانتخابات من هنا.

2- الضغط على أيقونة الاستعلام عن موقفك الانتخابي.

3- سيظهر لك مربع لكتابة الرقم القومي الخاص بك.

4- بعد وضع الـ14 رقما الخاص بالرقم القومي والضغط على استعلام ستظهر لك لجنتك الانتخابية.

قائمة مرشحي الرئاسة

يشار إلى أنّ القائمة النهائية للمرشحين شملت عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران، رمز الشمس، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة، رمز النخلة، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر، رمز السلم.