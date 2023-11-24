«القوة والثبات في مواجهة التحديات».. قافلة دعوية في 10 مساجد بسوهاج

نظمت مديرية أوقاف سوهاج، فعاليات القافلة الدعوية بمسجد العمري بمركز أخميم، حول موضوع «القوة والثبات في مواجهة التحديات»، ضمن الدور التوعوي والتثقيفي لأوقاف سوهاج، وشملت فعاليات القافلة 10 مساجد.

خطبة القافلة الدعوية الإسلام دين قوة وثبات

وقال الدكتور محمد حسني عبد الرحيم، وكيل مديرية أوقاف محافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إن القافلة الدعوية بالمساجد اعتمدت خطبة تضمنت عدة محاور وهي:

الإسلامُ دينُ القوةِ والثبات، إنَّ دينَنَا الإسلاميَّ دينُ القوةِ والثباتِ، ولا غروَ في ذلك، فإنَّ القرآنَ نزلَ مِن عندِ ربٍّ ذيِ قوةٍ، عن طريقِ ملكٍ ذيِ قوةٍ، إلى نبيِّ ذيِ قوةٍ، لأمةٍ ذاتِ قوةٍ. قال تعالى عن نفسِه. {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} (الذاريات: 58). وقال عن سفيرِ الوحيِ جبريلَ عليهِ السلامُ: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ}.(التكوير: 19 ، 20).

كمَا أنَّ القوةَ صفةُ جميعِ الأنبياءِ والصالحين، فهذا موسَى عليهِ السلامُ أُمِرَ بأخذِ الألواحِ بقوةٍ. قالَ تعالى: {وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ}. (الأعراف: 145). وهذه القوةُ هي التي دفعتْ المرأتينِ إلى اختيارِ موسَى عليهِ السلامُ: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ}. (القصص: 26).

وقال تعالى عن يحيى عليهِ السلامُ: { يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ}. (مريم: 12). وأمرَ اللهُ بنيِ إسرائيلَ أنْ يأخذُوا الكتابَ بقوةٍ. فقال: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ }. (البقرة: 63). وهذا ذو القرنين يبنيِ السدَّ ويطلبُ العونَ بقوةٍ: {قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا}. (الكهف: 95). وهكذا كانت القوةُ والثباتُ مبدأً أصيلًا في دعوةِ الأنبياءِ جميعًا عليهمُ الصلاةُ والسلامُ.

ولهذا اختارَ اللهُ نبيَّهُ ﷺ مِن قريشٍ لقوتِهِم، فعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لِلْقُرَشِيِّ قُوَّةُ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: «يَعْنِي نَيْلَ الرَّأْيِ»(أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي).

خريطة مساجد القافلة الدعوية في سوهاج

وتنشر «الوطن»، وفقًا لمديرية أوقاف سوهاج، خريطة مساجد القافلة الدعوية والأئمة بها كالتالي:

- مسجد العمري، الدكتور محمد حسني عبدالرحيم، مدير المديرية.

- مسجد سيدي كمال الدين، الشيخ، صلاح محمد بريقي، مدير الدعوة.

- مسجد الأمير حسن، الشيخ شحاتة محمد شحاتة، مدير الإدارات بأوقاف سوهاج .

- مسجد التوحيد، الشيخ عبدالصبور أحمد عامر ، مدير إدارة خدمة المواطنين.

- مسجد البصراوي، الشيخ علي محمد علي خليل، مسؤول الإرشاد الديني.

- مسجد الشرطة، الشيخ حاتم جمال الدين أحمد، إمام وخطيب.

- مسجد ناصر، الشيخ خالد محمد أحمد، إمام وخطيب.

- مسجد الشيخ عبدالله، الشيخ حذيفة عبدالمطلب محمد، إمام وخطيب.

- مسجد، علي بن أبي طالب، الشيخ محمود أمين محمد، إمام وخطيب.

- مسجد فاطمة الزهراء، الشيخ خضر عبدالحميد إدريس، إمام وخطيب.