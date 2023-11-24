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عاجل.. إطلاق سراح 12 تايلانديا و13 محتجزا من الأطفال والنساء لدى الفصائل

كتب:

شريف سليمان
03:33 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
هدنة في قطاع غزة

هدنة في قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن جهودًا مصريةً مكثفةً أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند، إضافة إلى 13 من المحتجزين الأطفال والنساء لدى الفصائل الفلسطينية. 

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم، التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، وذلك ردا على العملية التي نفذتها الفصائل «طوفان الأقصى».

 

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