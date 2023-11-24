انطلاق مؤتمر جماهيري للتيار الإصلاحي الحر بالمنوفية لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة

انطلق، منذ قليل، المؤتمر الجماهيري الثاني للتيار الإصلاحي الحر، بمحافظة المنوفية، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات والطفرة التنموية التي شهدتها البلاد في عهده.

جاء ذلك بحضور المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، والمنسق العام للتيار، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وروفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، وعدد من قيادات التيار.

دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وخرج أبناء محافظة المنوفية لإعلان دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، رافعين صور المرشح الرئاسي وأعلام مصر، وسط هتافات مؤيدة للرئيس لاستكمال المسيرة.

وأعلن التيار الإصلاحي الحر عن دعمه للمرشح الرئاسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تنطلق أيام 1 و2 و 3 ديسمبر للمصريين بالخارج وأيام 10 و11 و12 بالداخل.