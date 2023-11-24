عاجل.. تعرض الشيخ ياسين التهامي لوعكة مفاجئة.. تعرف على تطورات حالته الصحية

أعلن المنشد محمود التهامي عن إلغاء جولته الفنية الحالية في الإمارات وتأجيل جولته في ماليزيا؛ بسبب مرض والده الشيخ ياسين التهامي المفاجئ.

محمود التهامي يكشف تفاصيل حالة والده الصحية

وكشف محمود التهامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه قرر على الفور العودة إلى مصر بعد علمه بمرور والده الشيخ ياسين التهامي بوعكة صحية مفاجئة.

تأجيل حفلات التهامي

وقرر التهامي الإعلان بشكل رسمي عن تأجيله كافة نشاطاته الثقافية خلال هذه الفترة من بينها إلغاء جولته الفنية التي كانت مقررة في ماليزيا خلال أيام ومحاضراته التدريبية في المركز الثقافي كتارا، وذلك إلى حين الاطمئنان على صحة والده.

وكشف الشيخ محمود التهامي عن تطورات حالة والده الصحية، مشيرًا إلى أنه في حالة جيدة: «الحمد لله صحته بخير وربنا يعديها على خير».

وجاءت جولات التهامي الفنية في الإمارات وماليزيا بعد آخر حفلاته الغنائية في القاهرة في ساقية الصاوي منتصف نوفمبر الجاري مع انشغاله في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ألبومه الغنائي الجديد مع روتانا، الذي أطلق أولى بشائره عبر أغنية «لم أفي»، أعاد خلالها إحياء قصيدة من روائع ابن الفارض.