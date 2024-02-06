استخراج شهادة تحركات.. الإجراءت المطلوبة خطوة بخطوة

استخراج شهادة تحركات، واحدة من أهم الأوراق التي تطلبها بعض السفرات كشرط أساسي للحصول على التأشيرة، لذلك فهي مستند مهم يحرص عدد كبير من المهتمين للسفر في استخراجها، ويمكن الحصول عليها بأكثر من طريقها، أبرزها إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية، وترصد الشهادة تحركات المواطن بالخارج، ونوضح خلال السطور التالية المستندات الواجب تقديمها لاستخراج شهادة تحركات.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي ضمن الخدمات التى تقدمها للقراء، كيفية استخراج شهادة تحركات، وخطوات استخراجها إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية.

خطوات استخراج شهادة تحركات عبر موقع وزارة الداخلية

- الدخول على الموقع الإلكترونى لوزارة الداخلية.

- الدخول على الحساب الشخصى للمواطن، من خلال إدخال البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور الخاصة.

- الدخول على دليل الخدمات وتظهر من خلاله جميع الخدمات التي يمكن إجراؤها من الموقع إلكترونيا.

- الدخول على أيقونة شهادة التحركات.

- ملء البيانات المطلوبة وهي:

1- اسم الشخص.

2- الرقم القومي.

3- المهنة.

4- تاريخ الميلاد.

5- العنوان.

6- المحافظة التابع لها

- اسم المنطقة السكنية.

- تحديد الجهة المقدم إليها الطلب والجهة المقدم إليها الشهادة.

- اختيار طريقة الدفع الإلكتروني حتى يتم إتمام تسجيل الطلب.

يشار إلى أن استخراج شهادة تحركات تتطلب 3 أيام فقط، ويمكن استلامها من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة .

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة تحركات

- صوره من جواز السفر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- خطاب موجه من الجهة طالبة شهادة تحركات

كيفية الحصول على شهادة تحركات عبر الإدارة العامة للجوازات بالعباسية

- استيفاء جميع البيانات المطلوبة.

- الاسم رباعي.

-الجنسية.

- تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة.

-المدة المطلوب كشف التحركات عنها.

- اسم المحكمة، ورقم القضية.

- إجراءات طالب الخدمة.

- التقدم بطلب للحصول على شهادة تحركات

- دفع الرسوم المطلوبة.

- إيصال استلام الشهادة

- استيفاء نموذج للكشف على بيانات صاحب الشأن بإدارة المراقبة عن التحركات.

- الكشف عما إذا كان يحمل أي جنسية أخرى بخلاف المصرية.

خدمات إلكترونية يقدمها موقع وزارة الداخلية

تقدم وزارة الداخلية خدمات إلكترونية للمواطنين توفيرا للوقت والجهد وتيسيرا على المواطنين ومنها:

- بطاقة الرقم القومي.

- قيد عائلي مميكن.

- قيد فردي.

- قسيمة الزواج.

- وثيقة الطلاق.

- شهادة قيد وفاة.

- شهادة الميلاد.

- خدمات المرور.

- طلب إصدار ملصق إلكتروني.

- تجديد رخصة.

- بدل فاقد رخصة المركبة.

- بدل تالف رخصة المركبة.

- الاستعلام عن مخالفات السيارات والمركبات الخاصة.

- التأكد من صحة بيانات مركبة.

- بدل فاقد رخصة قيادة.

- بدل تالف رخصة قيادة.

ما شهادة التحركات وما استخدامها؟

تعد شهادة التحركات من أبرز المستندات التي يمكن أن يحتاج إليها المواطن في السفر، إذا إنّها تفيد بمسار تحركاته خارج مصر وإلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة ليتم تقديمها للجهات المعنية، وبعد أن يتم تقديم طلب الحصول عليها يتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة.

خطوات استخراجها عبر الإدارة العامة للجوازات

- يقوم الراغب في استخراج شهادة التحركات بالدخول إلى الموقع الخاص بالإدارة العامة للجوازات والهجرة الجنسية بالبحث عنه عبر محرك البحث جوجل.

- ثم يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عبر الموقع بحسابه الخاص به الذي قام بتسجيله من قبل.

- ثم يتم ملء كل البيانات المطلوبة والموجودة في طلب شهادة التحركات.

- وبعدها يتم دفع رسوم الخدمة الخاصة باستخراج شهادة تحركات، من خلال اختيار طريقة الدفع التي يرغب بها، سواء كانت بالفيزا أو عند الاستلام.

- وفي النهاية يتم تحديد موعد استلام الشهادة محل الطلب، وفق المتاح للمواطن الراغب في استخراجها.

- ثم يتوجه المواطن للإدارة العامة للجوازات والهجرة الجنسية في الموعد المحدد مسبقًا حتى يتم استلام شهادة التحركات الخاصة به.