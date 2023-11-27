إلهام يونس: «القاهرة الإخبارية» تسلحّت بالوعي والمهنية في تغطية أحداث غزة

قالت الدكتورة إلهام يونس، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالمعهد الدولي للإعلام، إن التغطيات الدولية من قِبل قنوات عالمية للأوضاع في غزة والحدث الأبرز والأهم المتعلق بـ الهدنة بين فلسطين والاحتلال الاسرائيلي، واعتمادها ولجوئها في هذه التغطية على قناة القاهرة الإخبارية، واعتمادها كمصدر رئيسي ومهم في مثل هذا الحدث الذي يترقبه العالم منذ اندلاع الأزمة، بمثابة تأكيد على قوة الإعلام المصري الذي حجز لنفسه مكانة بمهارة واحترافية ومهنية على أعلى مستوى.

وأشارت إلهام يونس، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قناة القاهرة الإخبارية منذ اندلاع الشرارة الأولى لهذه الأزمة المؤسفة التي تعرض لها قطاع غزة على يد الكيان الصهيوني، كانت حاضرة بقوة على الأرض ومتواجدة بكل فريق عملها من مراسلين ومصورين وغيرهم، لا يأبهون إلى المخاطر التي تحيط بهم من كل جانب، بل على العكس تمامًا يسعون بكل دأب وجرأة لنقل كل ما يحدث، وكان النجاح حليفهم بالفعل في تقديم رسائل إعلامية قوية مهنية تحمل الصدق والسبق والتغطية لحظة بلحظة.

القاهرة الإخبارية تتميز بتغطيات مهنية

وشددت على أن هذا التواجد القوي لـ«القاهرة الإخبارية» بين سائر المحطات العربية والدولية، ساهم في رفع شأن الإعلام المصري والذي دائمًا ما كان يتميز بالريادة، خصوصًا وأن القناة لديها متابعة مستمرة دون توقف من موقع الأحداث الساخنة، وتقديم رسائل وتقارير أولًا بأول للمشاهدين بخلاف الرصد والتحليل والتوثيق واتساع رقعة المصادر والتواصل معهم وتقديم رؤى جادة رصينة.

ونبهّت إلى أنه رغم سقوط شهيدًا على أرض غزة من فريق عمل «القاهرة الإخبارية»، لم ينل عزيمة زملاءه من فريق عمل القناة المتواجد في فلسطين من الاستمرار في أداء مهمتهم ورسالتهم التي يؤمن بها كل إعلامي حر لديه قدر كبير من الوعي والاعتزاز بعمله ويعتبر نفسه جنديًا في ميدان المعركة لا يُثنيه أي شئ عن القيام بدوره.

إعلام مصري مميز

واختتمت دكتورة إلهام يونس كلماتها بتأكيدها أنه مع تأسيس قناة القاهرة الإخبارية والتي نجحت في وقت قصير أن تصنع بصمتها الخاصة والفريدة بين سائر القنوات الإخبارية سواء العربية أوالأجنبية، أصبح الإعلام المصري مختلفًا ويسير نحو الأفضل وحصل على شهادة ثقة لن تتزعزع في ظل حرص القنوات الأجنبية للنقل عنها وهو الأمر الذي لم يكن يحدث إلا إذا توفرت بالفعل عناصر الثقة والمهنية والصدق فيما تقدمه، وهو ما ما نجحت فيه القاهرة الإخبارية بكل جدارة.