مزايا الكارت الموحد لوسائل النقل.. يُستخدم للقطار والمترو والأتوبيس

خدمة جديدة، تعمل وزارة النقل على توفيرها لجمهور الركاب، في إطار أعمال التطوير الشاملة للمنظومة سواء القطارات أو المترو أو القطار الكهربائي الخفيف أو الأتوبيسات التي جري بدء تصنيعها محلياً بأيادٍ مصرية، مُتمثلة في الكارت الموحد، والذي يُجر تطبيقه لأول مرة في مصر.

مشروع الكارت الموحد يتم بالتنسيق مع الفريق الأممي للأمم المتحدة وهو أحد المشروعات الذي توليه وزارة النقل اهتماماً كبيراً لدوره الفعال والمباشر لخدمة المواطن المصري، بالتزامن مع التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

أهمية الكارت الموحد

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أهمية الكارت الموحد، وفق تقرير لوزارة النقل:

- تطوير خدمات النقل للركاب

- تشجيع المواطنين على استخدام النقل العام

- التيسير على الركاب من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية

- توحيد منظومة الدفع لتسهيل التنقل والحركة

- تقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات

- مواكبة التحول الرقمي والتحول الأخضر المستدام

آليات تفعيل مشروع الكارت الموحد

- إنشاء منصة إلكترونيه لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكتروني

- إنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد

- تفعيل تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل

- استخدام تطبيق «التنقل كخدمة» لتحقيق ربط المناطق ذات الاهتمام بوسيلة النقل المناسبة شاملة الدفع من خلال نفس التطبيق من أجل خدمة السياحة الداخلية.

وسائل يشملها الكارت الموحد

وضعت وزارة النقل خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية وذلك بحلول عام 2025 فهو يشمل:

- خطوط المترو الأربعة

- القطار الكهربائي الخفيف LRT

- خطي المونوريل شرق وغرب النيل

- الأتوبيس الترددي BRT

- أتوبيسات هيئة النقل العام

- أتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل

- قطارات السكك الحديدية

آليات تنفيذ مشروع الكارت الموحد

- تعاقد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتعاقد مع تحالف شركة ألمافيفا الإيطالية وشركة تكنولوجيا معلومات النقل لتنفيذ المشروع

- المشروع يجسد التحالف بين القطاعين العام والخاص وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة، ومن المقرر تطبيقه قريباً عقب الانتهاء من التنفيذ مباشرة.