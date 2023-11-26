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الصليب الأحمر يبدأ في استلام 13 محتجزا إسرائيليا و5 من جنسيات أخرى

كتب:

محمد عزالدين
05:37 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الصليب الأحمر يبدأ في استلام 13 محتجزا إسرائيليا و5 من جنسيات أخرى.

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

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