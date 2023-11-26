أستاذ اقتصاد منزلي تحذر من العروض الوهمية: اعرف احتياجاتك

قالت الدكتورة روضة حمزة، أستاذ الاقتصاد المنزلي، إن هناك اهتماما من الناس بالتخفيضات التي تقوم بها الشركات خلال فترات نهاية المواسم: «الناس بتكون في حيرة، ولا تعرف كيف يكون التخفيض حقيقي أو وهمي، وقد يصل إلى 70%، والميزة أن موعدها معروف».

بعض التخفيضات وهمية

وأضافت أستاذ الاقتصاد المنزلي، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج البيت، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «المشترى لازم يكون ذكي وعامل حسابه على مبلغ معين، ويكون مقرر ما يشتريه، حتى لا يتعرض إلى شراء سلعة لا يريدها، ولازم نعرف التخفيض ده حقيقي ولا وهمي عبر متابعة كل العروض على هذه السلعة، فبعض الأحيان تجد تخفيضات وهمية تقوم بها الشركات عبر إنها تقوم بعرض تخفيض 70% على سلعة ثمنها 3000 جنيه، وتزعم أن سعرها كان 5000 جنيه وهذا مخالف للحقيقة فيشعر المشترى أنه وفر 2000 جنيه وهذا غير صحيح فهذا سعر السلعة».

المشتري يجب ألا ينخدع بالإعلانات

وتابعت: «المشترى يجب ألا ينخدع بالإعلانات لازم يعرف احتياجه للسعر ويتابع سعرها الحقيقي في أكثر من مكان ويعرف إن سعرها والتخفيض عليها حقيقي».