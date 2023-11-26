«شباب الشرقية»: ختام الأنشطة الرياضية بمركز «صافور» وتكريم العاملين

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، احتفالية ختام الأنشطة بمركز شباب صافور بحضور ممثلين عن مراكز الشباب التابعة للإدارة.

نجاح الأنشطة الرياضية

ألقى الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية، كلمة مديرية الشباب والرياضة مشيدا بمدى مجهودات الإدارة ومراكز الشباب التابعة لها في تنفيذ خطة الإدارة ومدي تعاونهم في نجاح الانشطة والبرامج كونهم شركاء نجاح منظومة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية شاكرا الإدارات بمراكز ديرب نجم.

فقرات الاحتفالية الختامية للأنشطة

وتنوعت فقرات الاحتفالية ما بين الانشاد والابتهال الديني، وعرض رياضي للعبة الكاراتية بقيام المشاركين ببعض كاتات الكاراتية، فيما تم تكريم المميزين وإقامة مباراة لكرة القدم بين فريقي دبيج وصافور وفوز دبيج.

فاعليات الاحتفالية بديرب نجم

أقيمت فعاليات الاحتفال تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة وإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب وإشراف مدير الإدارة ومسئولي الأقسام بالادارة بالتعاون مع مجالس إدارة مراكز شباب ديرب نجم.