قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التركة عبارة عن شركة إجبارية، أي أن جميع الورثة يعتبرون شركاء بغير اختيار، فبمجرد دفن المتوفى، تقسم تركته على الورثة بغير اختيار الابن، قائلًا: «إذا توفي الإبن وله أولاد في حياة أبيه، ثم توفي الأب بعد ذلك، فأحيانًا الأعمام والعمات بيقولوا أولاد الابن المتوفى أبيهم في حياة جدهم، ليس لهم نصيب في الميراث».

أمين الفتوى: أولاد الابن المتوفى قبل الأب مقرر لهم وصية واجبة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إن أولاد الابن المتوفى قبل الأب، مقرر لهم وصية واجبة، فهم ليسوا من الورثة لكنهم يستحقون شيئًا في هذه التركة، وعلى هذا فهم أصحاب صفة ومصلحة، في المطالبة بتقسيم التركة، حتى يحصلون على حقوقهم.

أمين الفتوى: أولاد الابن أصحاب صفة ومصلحة في المطالبة بتقسيم التركة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «ممكن العمات والأعمام يتفقوا مع بعض، ويشوفوا أولاده أخوهم المتوفى قبل الأب نصيبهم كام، ويبقى خدوا نصيبهم بالوصية الواجبة، وأولاد الابن أصحاب صفة ومصلحة في المطالبة بتقسيم التركة».