استخراج فيش جنائي.. الخطوات والأوراق المطلوبة والأسعار 

الفيش الجنائي أو صحيفة الحالة الجنائية هو وثيقة رسمية تصدر عن إدارة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، وتتضمن بيانات الشخص المطلوب عنها، وتشمل اسمه بالكامل وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته وجميع الأحكام الجنائية الصادرة ضده سواء كانت نهائية أو قيد التنفيذ.

ويتم استخراج الفيش الجنائي لتقديمه إلى الجهات التي تطلبه، مثل الجهات الحكومية، أو الشركات الخاصة، أو المؤسسات التعليمية، أو السفارات والقنصليات، وغيرها لا سيما في حالة الوظائف.

الشروط المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي

يشترط لاستخراج الفيش الجنائي توافر الشروط التالية:

- أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الفيش الجنائي مصري الجنسية، أو حاصلًا على إقامة سارية في مصر.

- أن يكون الشخص المتقدم بالغًا سن الرشد، أي أن يكون قد تجاوز سن الخامسة عشر.

- أن يكون الشخص المتقدم غير محكوم عليه بعقوبة جنائية نهائية، أو قيد التنفيذ.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي

تختلف الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي حسب نوع الفيش المطلوب، وفيما يلي أهم الأوراق المطلوبة:

الفيش الجنائي العادي

يتطلب استخراج الفيش الجنائي العادي توافر المستندات الآتية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- صورة شخصية حديثة.

الفيش الجنائي المستعجل

يتطلب الفيش الجنائي المستعجل المستندات الآتية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- صورة شخصية حديثة.

- رسوم قدرها 100 جنيه.

الفيش الوارد

يتطلب استخراج الفيش الوارد المستندات الآتية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- صورة شخصية حديثة.

- خطاب موجه إلى إدارة الأدلة الجنائية من الجهة الموجه إليها الفيش.

خطوات استخراج الفيش الجنائي

تختلف خطوات استخراج الفيش الجنائي حسب مكان الإقامة، وفيما يلي الخطوات العامة لاستخراج الفيش الجنائي:

- التوجه إلى مقر إدارة الأدلة الجنائية التابع للمحافظة التي تقيم بها.

- ملء نموذج طلب إصدار صحيفة الحالة الجنائية.

- تقديم المستندات المطلوبة.

- دفع الرسوم المقررة.

- أخذ بصمات الشخص المتقدم.

- استلام الفيش الجنائي بعد مدة تتراوح بين يومين إلى أسبوعين.

خطوات استخراج الفيش الجنائي أون لاين

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج الفيش الجنائي إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من هنــــــــــــا.

- اختيار قسم الأدلة الجنائية.

- اختيار خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية.

- ملء البيانات المطلوبة.

- دفع الرسوم المقررة إلكترونيًا.

- الحصول على الفيش الجنائي بصيغة PDF.

سعر استخراج الفيش الجنائي المستعجل

تتمثل فئات أسعار الفيش الجنائي في 4 فئات، وأسعارها كما يلي.

- 29 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية العادية.

- 34 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية العاجلة.

- 49 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية المميكنة.

- 70 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية الإلكترونية.

الوقت الذي يستغرقه استخراج الفيش الجنائي

يتم تحديد المدة الزمنية لاستلام الفيش الجنائي بناءً على نوع الطلب، ففي حالة الطلب المستعجل أونلاين يستغرق 48 ساعة، على أن يتم التسليم في العنوان المحدد من قِبل مقدم الطلب، وفي حالة الطلب داخل مكتب الفيش والتشبيه التابع لقسم الشرطة يستغرق 24 ساعة، وفي حالة الطلب الفوري يتم فيها الاستلام في نفس اليوم.

أهمية الفيش الجنائي

يلعب الفيش الجنائي دورًا مهمًا في العديد من المجالات، حيث يتم استخدامه فيما يلي.

- الحصول على الوظائف الحكومية أو الخاصة.

- السفر إلى الخارج.

- الزواج.

- الحصول على المنح الدراسية.

- الحصول على الرخص المهنية.

ولذلك، فإنّ الفيش الجنائي هو وثيقة مهمة يجب على كل شخص الحفاظ عليها، وتجديدها عند الحاجة.

استخراج الفيش الجنائي حالة وجود جرئم

ويعرف الفيش الجنائي لدى الكثيرون بالفيش والتشبيه، وهو الذي يظهر فيه الأحكام الجنائية من الجرائم المخلة بالشرف ولا تسقط عن الفيش بأي مدة إلا بعد رد الاعتبار.

والأحكام المقيدة للحرية سواء في جنحة أو جناية، والتى أدى المتهم عقوبتها تقيد في صحيفة الحالة الجنائية ولا تمحى إلا برفع دعوى «رد الاعتبار» بعد مضي المدة المحددة في القانون، ويظهر بـ«الفيش والتشبيه» الحكم النهائي بالحبس، أما الغرامة لا تظهر في الفيش.

وقد لا تظهر السابقة الأولى في صحيفة الحالة الجنائية إما لعدم خطورتها أو حتى لا تكون هذه السابقة عائقًا للمواطن عند التقدم لأي وظيفة طالما أنّها غير خطيرة، وأنّ صاحبها لم يسلك سلوكًا إجراميًا آخر.

وتظهر جميع السوابق للشخص في صحيفة بحث السوابق ويستثنى من ذلك حال حصول صاحب السابقة على حكم رد اعتبار، حيث تصدر الصحيفة خالية من السوابق، ويتم محو الحكم من صحيفة الحالة الجنائية حال الحكم بالبراءة أو الطعن على الحكم بالمعارضة أو الاستئناف.