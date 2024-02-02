استخراج قيد عائلي من النت.. إليك الخطوات والأوراق المطلوبة

القيد العائلي أحد أهم المستندات الرسمية التي يحتاجها المواطن المصري في العديد من الأغراض، مثل الزواج والطلاق والسفر والالتحاق بالوظائف الحكومية والخاصة وغيرها، ونظرًا لأهمية المستند يهتم الكثيرون بمعرفة كيفية استخراج قيد عائلي من النت.

استخراج قيد عائلي من النت

وأتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج قيد عائلي من النت، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي من النت

حددت وزارة الداخلية المستندات اللازمة لاستخراج قيد عائلي على النحو التالي:

1- نسخة من بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم بطلب استخراج القيد العائلي.

2- نسخة من عقد الزواج، أو وثيقة الطلاق.

3- نسخة من بطاقة الرقم القومي لكل من الزوج، والزوجة، أو يمكن تقديم نسخة من شهادة ميلاد الزوج والزوجة.

4- تقديم نسخة من شهادة ميلاد جميع أبناء الأسرة.

5- تقديم نسخة من شهادة وفاة كل فرد متوفي من أفراد الأسرة.

6- بالنسبة للرجال يشترط أن يتقدموا بوثيقة بموقف التجنيد.

7- إحضار نموذج للتسجيل العائلي.

8- يقوم المتقدم بطلب لاستخراج القيد العائلي بتسجيل البيانات المطلوب إدخالها في النموذج، ويجب إرفاقها مع الأوراق.

وبعد استيفاء هذه الأوراق، يجب سداد الرسوم المطلوبة لاستخراج القيد العائلي كي تتمكن من استخراج القيد.

خطوات استخراج القيد العائلي من النت

تتم خطوات استخراج القيد العائلي من النت وفقًا لما يلي:

- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية المصرية على الإنترنت من هنــــــــا.

- اختيار أيقونة «خدمات الأحوال المدنية».

- تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب.

- اختيار أيقونة «استخراج قيد عائلي».

- إدخال البيانات المطلوبة بدقة، وهي: الاسم رباعي، والرقم القومي واسم الأم ونوع القرابة والمحافظة والمركز والقسم ومحل الإقامة.

- اختيار طريقة الدفع، وهي: الدفع إلكترونيًا عبر بطاقات الائتمان أو الخصم، أو الدفع عند الاستلام.

- الضغط على زر «إرسال».

رسوم استخراج القيد العائلي من النت

تبلغ رسوم استخراج القيد العائلي من النت 65 جنيهًا مصريًا، ويتم دفعها عند اختيار طريقة الدفع إلكترونيًا.

أما في حالة اختيار طريقة الدفع عند الاستلام، فيتم دفع الرسوم عند تسلم القيد العائلي من مكتب الأحوال المدنية.

مدة استخراج القيد العائلي من النت

تستغرق مدة استخراج القيد العائلي من النت 7 أيام عمل، ويتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول المسجل في الطلب لإبلاغ مقدم الطلب بمكان وزمان تسلم القيد العائلي.

مزايا استخراج القيد العائلي من النت

توفر إمكانية استخراج القيد العائلي من النت العديد من المزايا للمواطنين، منها:

- توفير الوقت والجهد على المواطنين، حيث يمكن استخراج القيد العائلي من أي مكان وفي أي وقت.

- تسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث يتم استكمال جميع الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية.

- تقليل الازدحام أمام مكاتب الأحوال المدنية.

الشروط اللازمة لاستخراج القيد العائلي من النت

تتمثل الشروط اللازمة لاستخراج القيد العائلي من النت في الآتي:

- أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.

- أن يكون مقدم الطلب قد سبق له استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة.

إرشادات مهمة عند استخراج القيد العائلي من النت

فيما يلي بعض الإرشادات المهمة التي يجب مراعاتها عند استخراج القيد العائلي من النت، كما يلي.

- التأكد من إدخال البيانات المطلوبة بدقة، لتجنب حدوث أي أخطاء قد تؤدي إلى رفض الطلب.

- التأكد من اختيار طريقة الدفع المناسبة.

- متابعة حالة الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.