مشاهد محزنة من أمام المستشفى في وداع طارق عبد العزيز.. صدمة ودموع

الحزن والصدمة يسيطران على كل من يقف أمام ثلاجة الموتى بمستشفى الشيخ زايد، في الوداع الأخير للفنان طارق عبد العزيز، الذي توفي أمس الأحد نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وكان أول الحضور أشرف زكي وأيمن عزب أعضاء مجلس النقابة، إلى جانب فريق عمل «وبينا اتنين».

الصدمة تسيطر على أشرف زكي

وسيطرت الصدمة على وجه أشرف زكي، والذي كان صديقا مقربا من الراحل بالإضافة إلى أنه كان يتابع معه تفاصيل وعكته الصحية التي أصيب بها قبل عدة أشهر وخضع على آثارها لعملية قسطرة.

دموع محمد رياض

وأيضا محمد رياض صديقه المقرب الذي لم يتماسك نفسه من الدموع وخاصة أنه واحد من أقرب أصدقائه والذي كان معه في وعكته الصحية الأولى وكان معه في المستشفى وقت إجرائه العملية الأخيرة.

وحرص على الحضور لوداع صديقه، محمد هنيدي، والذي بدأ معه من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، وبعدها عمل معه في «همام في أمستردام»، كما عمل أيضا معه في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» وفيلم «يوم مالوش لازمة» بالإضافة إلى المسلسل الإذاعي «7 لفات».