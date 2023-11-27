الكاتبة نور عبدالمجيد: مصر ردت لي المحبة والاحتضان.. وأكتب كل حرف بصدق

قالت الكاتبة والروائية نور عبدالمجيد، إن والدها من مواليد مكة المكرمة، وأنها تدين لمصر بالكثير، حيث إن أولادها مصريون، وتتبع جنسية أولادها، لأنهم جزء منها، وترى أجزاء منها أمامها مصرية، ومن ثم كيف لا تكون مصرية؟.

أول إيميل جاء لها احتوى على إشادة بكتابها كان من مصر

وأضافت عبدالمجيد، خلال حوارها مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أن أول إيميل جاء لها احتوى على إشادة بكتابها كان من مصر، وهذا هو إحساسها بمصر، ولكن ما زال لها في السعودية ذكريات وأهل.

ولفتت إلى أن والدها عندما يخبرهم بالسفر لمصر كأنه يقولها بفخر، وهذا الإحساس ما تربوا فيه من خلاله، «ومصر ردت ليا المحبة والاحتضان».

وأوضحت أن المصريين شعب عاطفي للغاية وجدع وحنون، مردفة: «أشهد الله أني كتبت كل حرف بصدق في كتاباتي وأحاول تقديم خبرتي وما مررت به بصدق ومحبة».