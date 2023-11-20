ناقد أدبي لـ«ملعب الفن»: الاهتمام بالقضية الفلسطينية بدأ قبل عام 1919

قال الكاتب والناقد الأدبي الكبير شعبان يوسف، إن الصهيونية ببساطة شديدة هي العداء للسامية، والسامية المقصود بها «أبناء الرب»، فجعلوها العداء لليهود.

ما يفعله الكيان الصهيوني ليس دفاعا عن النفس

وأضاف «يوسف»، خلال لقاء ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «on sport fm»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن مصر كان بها جالية كبيرة يهودية تبلغ 15 ألفاً في القاهرة و12 ألفاً في الإسكندرية، وتعد الصهيونية الوجه المتطرف للديانة اليهودية وما زال لها تمثيل حتى اليوم.

وأوضح أن الاهتمام بالقضية الفلسطينية لم يبدأ فقط منذ 48 ولكن قبل عام 1919، ويأتي البعض الآن ويقول إن ما يفعله الكيان الصهيوني دفاعاً عن النفس.