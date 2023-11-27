«الطيبة والجدعنة».. صفات أجمع عليها نجوم الفن في الراحل طارق عبدالعزيز

حالةٌ من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفني بعد إعلان خبر وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وحرص نجوم الفن على نعيه بصفات يتصف بها الراحل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نعاه الفنان مصطفى قمر عبر حسابه، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: البقاء لله توفي إلى رحمة الله أخويا وصديقي وعشرة عمري الفنان طارق عبد العزيز صاحب أطيب قلب ربنا يجعل مأواه الجنة ونعيمها مع السلامة ياطارق حتوحشني ياحبيبي الفراق صعب ياجماعة معلش خاصة للأخوات ادعوا له من فضلكم بالرحمة والمغفرة «أنتم السابقون ونحن اللاحقون» ادعوا له.

كتب منذر رياحنة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: رحيل الطيب، رحيل الصادق، طارق عبد العزيز، رحيلك موجع، طارق عبد العزيز في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال عنه هاني رمزي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «الله يرحمك يا غالي يا أجدع وأطيب خلق الله والله مش قادر أصدق مع السلامة يا صاحبي طارق عبد العزيز».

أما الفنانة داليا مصطفى، كتبت عنه عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: حبيبي الله يرحمك ويغفر لك يا غالي من أجدع الناس والله وكان دائما يقول لما أموت ادعولي بالرحمة أرجوكم ده أمله أرجوكم ادعوا له بالرحمة ويجعل حسابه يسير عليه ويهديه الإجابة يارب ارحمه واغفر له هو وجميع الأموات يارب والأحياء آمين يا رب العالمين».

وقال عنه أحمد كرارة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: إنا لله وإنا إليه راجعون الإنسان الطيب الخلوق، الله يرحمك يا طارق.