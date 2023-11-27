عمرو الفقي: «المتحدة» تضم 32 وسيلة إعلامية.. والتطوير التكنولوجي لا يتوقف

أكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضرورة الالتحاق بسباق التكنولوجيا، لمواكبة احتياجات العصر، مستشهدا بشركة «نوكيا» التي كانت أكبر شركة لإنتاج الهاتف المحمول، ولم تتمكن من مواكبة التكنولوجيا، فاندثرت.

«المتحدة» تضم 32 وسيلة إعلام مختلفة

أضاف «الفقي» خلال كلمته بجلسة «المؤسسات الإعلامية والجمهور: سباق التكنولوجيا»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للإعلام، في نسخته الثانية، الذي يقام تحت عنوان «عالم بلا إعلام»، أن التكنولوجيا، أصبحت ضلعا أساسيا، مثلها مثل المحتوى، مؤكدا أنهما من العناصر الأساسية المكملة لبعضها، موضحا أن «المتحدة» تضم نحو 32 وسيلة إعلام مختلفة، موضحا أنها اتجهت إلى إطلاق منصات جديدة متطورة للوصول إلى أكبر قدر من الجمهور، في مقدمتها منصة «watch it»، مؤكدا أن جميع قطاعات الشركة سواء الأخبار، الترفيه، أو التكنولوجيا، تتطلب التطوير التكنولوجي.

أشار الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن المتحدة لديها إمكانيات هائلة إذ تضم نحو 3500 إعلامي داخل المؤسسة، موضحا أن إعادة تدوير دولاب العمل يجري من خلال 3 خطوط رئيسية، الأول وهو التكنولوجيا، الثاني عمل محتوى ديجتال قوي، والخط الثالث هو توظيف إمكانات الشركة بجودة ومحتوى تكنولوجي، مشيرا إلى أن الشركة المتحدة بصدد إصدار 7 بودكاست الشهر المقبل، مؤكدا أهمية تطويع التكنولوجيا للاستخدام الأمثل.

شركة تذكرتي

وتابع: «شركة تذكرتي التي تمتلكها المتحدة للخدمات الإعلامية، تعمل بالتكنولوجيا»، مؤكدا أهمية مواكبة التكنولوجيا وعدم التخوف منها، مشددا على أن المحتوى يظل المعيار الفاصل بين أداء وسائل الإعلام بعضها البعض.