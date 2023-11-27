«تعليم الغربية»: الانتهاء من إجراءات التعاقد للمدرسين بمسابقة 30 ألف معلم

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مديرية التربية والتعليم بالغربية أنهت الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع معلمي مسابقة 30 ألف معلم «الدفعة الأولى» الذين اجتازوا المسابقة لتخصصات معلم فصل مساعد، ومعلم مساعد رياض أطفال، حيث صدر القرار الوزاري رقم 190 بتاريخ 4/10/2023 والمتضمن شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لعدد 814 على مستوى محافظة الغربية.

توزيع المعلمين على المدارس

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم استلام جميع معلمي المسابقة، العمل بعد التوزيع على الإدارات التعليمية، وفقا لمعدلات العجز والزيادة في تلك التخصصات، وذلك وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مسوغات التعيين

وسيتم استلام العمل فور استيفاء المعلمين المتقدمين لمسوغات التعاقد، وهي كالتالي:

1- أصل المؤهل الدراسي.

2- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

3- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لمديرية التربية والتعليم.

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

5- إقرار من المرشح للتعاقد أمام مسؤول إدارة الموارد البشرية وموقع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي خلال الأربع سنوات السابقة.

6- قرار من المجلس الطبي بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، والخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

8- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية.

9- الشهادات الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والتي تفيد باجتياز القبول للمعلمين/المعلمات المساعدين، واعتبارها شرط أساسي من ضمن مسوغات التعاقد. (سيتم وضعها بمعرفة الإدارة ضمن مسوغات التعاقد).