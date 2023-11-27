«رياضة الشرقية»: بدء تنفيذ جلسات «قادرون باختلاف» في مراكز الشباب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، استمرار تنفيذ جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي داخل مراكز التخاطب في مراكز بلبيس وههيا وكفر صقر، بواقع 7 ساعات عمل في اليوم، من الفترة 9 صباحا وحتى 3 مساء، عدا يوم الجمعة.

مواعيد عمل جلسات «قادرون باختلاف»

وأشارت المديرية إلى أنه يجري تنفيذ جلسات التخاطب وتنمية المهارات طوال الأسبوع باستناء الجمعة، وذلك ضمن الاهتمام ودعم ذوي القدرات والهمم بمحافظة الشرقية ودمجهم بالمجتمع من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة وتنمية مهاراتهم الإبداعية ورعايتهم بمختلف المجالات والأنشطة.

ويواصل مكتب قادرون باختلاف تنفيذ جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمراكز التخاطب المتفرقة في أنحاء محافظة الشرقية ضمن باقي برامج رعاية ذوي الهمم من أبناء المحافظة، تحت رعاية الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة.

خدمات تثقيفية ورياضية للشباب

وتقدم مديرية الشباب والرياضة خدمات رياضية وتثقيفية للشباب من خلال تنفيذ خطة الدولة بتطبيق المشروعات، مثل مشروع «ألف بنت ألف حلم» لكرة القدم والطلائع كلها تخدم الأطفال والنشء.