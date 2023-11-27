«الغزل والنسيج» تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بحلوان

نظمت النقابة العامة للغزل والنسيج، مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في مدينة حلوان داخل مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج، وبعث الآلاف من عمال الغزل والنسيج اليوم الاثنين، رسالة إلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، يعلنوا فيها دعمهم الكامل له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حث العمال على مواصلة العمل والإنتاج

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات لإعلان دعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة وتأييده في جميع قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقة، وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

وقال جمال إدريس رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، إن دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات القادمة يأتي رغبة في استكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها، وتأكيدا على ما حدث من تطوير في قطاع الغزل والنسيج؛ الصناعة التي تعد من أهم الصناعات؛ وذلك نظرا للعائد والدخل المادي الذي تكتسبة الدولة من هذا المنتج المحلي الذي يغزو دول العالم.

وأضاف إدريس، أن الهدف الأساسي من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التي بدأها الرئيس في جميع المجالات، وحققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهمها الأمن والأمان الذي تعيشه البلاد الآن، والمشروعات الجديدة، وشبكة الطرق والمرافق، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية، وإعلان القضاء على فيروس سي الذي كان يهدد حياة المواطن، ومن هنا من قلب مدينة حلوان قلعة الصناعة في مصر نحن جميعا عمال الغزل والنسيج سوف ننزل أيام 10 و11 و12 أمام صناديق الاقتراع في حب مصر لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي القائد والمطور العظيم.

تمكين الشباب سياسيا

فيما قال أيمن فتحي عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وعضو مجلس النواب السابق، إنه في ظل الظروف الراهنة والمحنة الصعبة التي تواجهها البلاد لا يوجد قائد قادر على سير سفينة الوطن سوى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأضاف فتحي، أن الشباب حصلوا على مساحة كبيرة في الحياة السياسية نتيجة حرص واهتمام الرئيس بملف الشباب وتمكينهم بشكل ملموس على أرض الواقع، كما اهتم أيضا بتطوير معظم الصناعات التقليدية وعلى رأسها الغزل والنسيج في جميع المحافظات وهذا أفضل دليل على حب الرئيس للعمال وصناعة بلده العزيزة.

وأوضح أن المشاركة في العملية الانتخابية تضع مصر ضمن صفوف الدول الكبرى وأن نجاحها يزيد من هيبتها الخارجية ويعزز وضعها الداخلي، لافتا إلى أن خروج المواطنين وخاصة عمال الغزل والنسيج كل فرد بأسرته وعائلته أمام اللجان الانتخابية مشهد وحدث يراه العالم بالكامل ويعطي انطباعا في نفوسهم عن الصورة الحضارية للمصريين، مما يعد نجاحا على المستوى الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن العالم يراهن على وعي الشعب المصري تجاه هذا الاستحقاق المهم في تلك المرحلة الراهنة من عمر الوطن.

ومن جانبه، أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صنع تاريخا لمصر الحديثة، مشيرا إلى أن مصر مرت بالعديد من المحطات المهمة منذ عام 2014 وحتى الآن.

وقال رئيس نقابة الغزل والنسيج، إن أهل الشر منذ عام 2014 تأمروا على إسقاط مصر ولكن هيهات فهي محفوظة من الله سبحانه وتعالى حيث وهبنا قائد وزعيم تحمل الكثير وأخذ على عاتقه العبور بمصر لبر الأمان.

وأضاف الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، أن ما بين تلك المخططات والنهوض والبناء بات هناك حكايات وقصص تروي للأبناء والأحفاد كيف كان هناك رجالا شقوا الجبال للإعمار واقتحموا الصحراء لمد شبكات الطرق؟ كيف خضنا حربا ضارية للقضاء على الإرهاب؟ وكم فقدنا من شهداء للحافظ على أمن مصر الداخلي والخارجي؟

وأوضح أن كل هذا لم يأت من فراغ ولا محل صدفة إنما أتى برؤية ثاقبة، وبامتلاك القيادة السياسية أدوات ومقومات النجاح لتنتقل مصر إلى مكان آخر في تشكيل المعادلة الدولية اقتصاديا وسياسيا.