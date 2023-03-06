حالة الطقس اليوم في الصعيد.. سقوط أمطار على 4 محافظات والعظمى تصل لـ36

تشهد محافظات شمال الصعيد اليوم الاثنين، تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة، بينما تظل الأجواء الحارة في محافظات الجنوب، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد، دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة على 4 محافظات في أقصى جنوب الصعيد.

ورغم تحسن حالة الطقس اليوم في الصعيد، فإنّها تضم 4 محافظات ضمن أماكن سقوط الأمطار اليوم في جنوب الصعيد، وسط استمرار التحذيرات من عاصفة رملية.

حالة الطقس اليوم في الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنّ هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على محافظات شمال الصعيد ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على جنوب سيناء، حار على جنب الصعيد، بينما يصبح الطقس باردا ليلًا على أغلب الأنحاء.

طقس جنوب الصعيد اليوم

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فما يخص طقس جنوب الصعيد اليوم، فإنّه من المتوقع أن يشهد أقصى جنوب الصعيد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا، حيث جاءت أماكن سقوط المطر في الصعيد في 4 محافظات وهي الأقصر، والوادي الجديد، وقنا، وأسوان.

الطقس في شمال الصعيد

وفيما يخص حالة الطقس في شمال الصعيد، فإنّ محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا تشهد ظاهرتين جويتين، وهما كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق الداخلية والمؤدية من وإلى تلك المحافظات، فضلًا عن نشاط ملحوظ في حركة الرياح التي ربما تكون محملة بالرمال والأتربة «عواصف رملية»، ولكنها أخف حدة من الأمس.

درجات الحرارة في محافظات الصعيد

وفيما يخص درجات الحرارة اليوم، سجلت العظمى في محافظات شمال الصعيد اليوم 27 درجة، بينما تنخفض بصورة كبيرة في المساء لتسجل الصغرى 10 درجات فقط، ليتحول الطقس إلى مائل للبرودة.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في محافظات جنوب الصعيد اليوم، نحو 36 درجة مئوية، وتنخفض قليلًا بحلول المساء لتسجل درجة الصغرى 17 مئوية، لتظل تتمتع بالطقس الدافئ.