طقس الـ72 ساعة المقبلة.. تحذير من البرودة ليلا والشبورة الكثيفة صباحا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود غدا طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنّه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية الكثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها تستمر طوال الـ72 ساعة المقبلة وتبدأ من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتأتي درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 28 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 29 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس الموافق 30 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.