احذر.. تكرار المخالفة المرورية خلال 6 أشهر قد يضاعف الغرامة

نظم قانون المرور المعمول به حالياً، ولائحته المخالفات المرورية، بالإضافة إلى قيم الغرامات التي تطبق حال ارتكاب المخالفات المرورية، منها ما يجوز التصالح عليه، والبعض الآخر لا يجوز التصالح عليها، مشيرًا إلى مضاعفة القيمة المالية للغرامة المستحقة على السيارة حالة تكرار قائدها نفس المخالفة خلال فترة 6 أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة المرورية الأولى.

قانون المرور الحالي

وحدد القانون الحالي، قيم المخالفات المرورية، والتي قد تصل في بعض الحالات غرامتها إلى 5 آلاف جنيه بحد أقصى، موضحًا الحالات التي يجوز التصالح، والحالات التي لا يجوز التصالح فيها، مؤكدًا أنه في حالة سحب الرخصة في غير حالات الإيقاف، أو الإلغاء يتمّ استخراج تصريح لمدة شهر في حالة عدم وصول الرخصة للمرور المختص.

مخالفات مرورية لا يجوز التصالح عليها

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها، بالإضافة إلى قيمة كل مخالفة، استنادا إلى ما جاء بقانون المرور وهي:

ـ استعمال أكثر من رخصة قيادة، مخالفة لا يجوز التصالح عليها، وغرامتها تتراوح ما بين 1000 وحتى 5 آلاف جنيه.

ـ استخراج رخصة قيادة بطريق غير مشروع، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 1000 وحتى 5 آلاف جنيه.

ـ استخراج رخصة قيادة بدلا من الرخصة المسحوبة، تتراوح غرامتها بين 1000 إلى 5 آلاف جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة استخراج رخصة قيادة بدلاً من الرخصة الملغاة، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 5 آلاف جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ رفض نقل المصابين رغم تسببه في الحادث، تتراوح غرامتها بين 1000 إلى 5 آلاف جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة نقل مواد محظور تداولها أو نقلها، تتراوح غرامتها ما بين 2000 إلى 5 آلاف جنيه ، ويجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة نقل سلع محظور تداولها أو نقلها، تتراوح غرامتها ما بين 2000 إلى 5 آلاف جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة نقل أدوات أو أشياء محظور تداولها أو نقلها، تتراوح غرامتها ما بين 2000 إلى 5 آلاف جنيه، ويجوز التصالح عليها.