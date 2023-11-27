عضو «الشيوخ»: تمديد هدنة غزة انفراجة جديدة.. ونأمل إيقاف النار بشكل دائم

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن اتفاق تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين آخرين تتويج جديد لجهود للدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، وأمل جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

نأمل إيقاف النار بشكل دائم

وتقدم عضو مجلس الشيوخ بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية والأطراف الأخرى التي ساهمت في إتمام تمديد الهدنة إلى مهلة إضافية، بهدف المزيد من التفاهمات بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع عبد العزيز أن تمديد الهدنة انفراجة جديدة نأمل أن تؤدي إلى إيقاف دائم للحرب وإنقاذ المدنيين الأبرياء، فضلا عن أن الدولة المصربية لعبت دورا كبيرا منذ بداية الأزمة ورفضت بكل مؤسساتها تهجيرالفلسطينيين من أرضهم في ظل محاولات يائسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخططهم الخبيث.

مصر هي العمق العربي الحقيقي لدولة فلسطين

وشدد على أن مصر تعد هي العمق العربي الحقيقي لدولة فلسطين، كما أنها عملت على تدفق أكبر قدر ممكن للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي عاش أيامًا صعبة، كما أن الهدنة رحمت آلاف المدنيين العزل من القصف الإسرائيلى العشوائي المنفلت وأوقفت إلى حين جرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكب ضد آلاف الأبرياء من الفلسطينيين.