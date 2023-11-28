عضو التحالف الوطني: مصر ما زالت تثبت أنها الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية

ثمَّن الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهود الدولة المصرية في التوصل إلى الهدنة الإنسانية، مؤكدا أن الدولة المصرية ما زالت تثبت أنها الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية على مر التاريخ.

مصر كتبت ملحمة تاريخية سيتم تسطيرها بحروف من نور

وأكد ممدوح، لـ«الوطن»، استمرار تدفق المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، خلال أيام الهدنة، موضحا أن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع وصل الى 200 شاحنة في اليوم، لافتا إلى أن ما قامت به مصر ملحمة تاريخية سيتم تسطيرها بحروف من نور من أجل أن تكون هناك دولة فلسطينية يعيش مواطنوها آمنين، مشيرا إلى أن الشاحنات وصلت إلى مناطق عانت لفترات طويلة من عدم وصول المساعدات.

استمرار تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى فلسطين

ولفت رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إلى وصول الوقود إلى داخل قطاع غزة، وتسليمه للأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني، لتوزيعهم على المستشفيات ومراكز الإغاثة، مؤكدا استمرار تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى فلسطين، حتى انتهاء الأزمة، موضحا أن المساعدات تشمل المواد الغذائية، الوقود، المستلزمات والأجهزة الطبية، عربات إسعاف مجهزة، أدوية للأمراض المزمنة.