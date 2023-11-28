آخر تطورات احتجاز السفينة سنترال بارك في البحر الأحمر.. من وراء الحادث؟

يأتي احتجاز السفينة سنترال بارك في البحر الأحمر ليزيد من التوترات بين إسرائيل وجماعة الحوثي، إذ كانت تنقل شحنة من حمض الفوسفوريك لصناعة الأسمدة، وبعد يومين من اتهام جماعة الحوثي بالاستيلاء عليها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» أن السيطرة على سفينة سنتراك بارك تمت بواسطة قراصنة صوماليون، بحسب وكالة فرانس برس.

الاستيلاء على سفينة سنترال بارك

الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قال إنهم يعملون على تقييم الأوضاع هناك، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الأفراد الخمسة الذين استولوا على سفينة سنترال بارك هم صوماليون.

سفينة سنترال بارك كانت تنقل شحنة من حمض الفوسفوريك لصناعة الأسمدة، وبحسب الجيش الأمريكي، فجميع طاقم السفينة بخير، وأن المهاجمين جرى نقلهم على السفينة الحربية الأميركية «ميسون»، وأن «سنترال بارك» وطاقمها بخير.

وبحسب بيان الجيش الأمريكي جرى إطلاق صاروخين باليستيين قادمين من المناطق التي يسيطر عليها جماعة الحوقي في اليمن، وكان الصاروخين باتجاه السفينتين سنترال بارك، والمدمرة الأمريكية ميسون، لكنهما سقطا بعيدًا عن السفنتين لمسافة تصل إلى 10 أميال بحرية، ولم يحدث أي أضرار.

ازدياد التوتر في البحر الأحمر

حادثة الاستيلاء على السفن التجارية يزيد من التصعيد والتوتر في البحر الأحمر، فمنذ أيام أيضًا استولت جماعة الحوثي على سفينة زعموا أنها إسرائيلية كانت ترفع علم جزر الباهاما، وعلى متنها 50 ألف سيارة.

أشار الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون حماية البيئة والنقل، سيرجي إيفانوف، إلى أن حوادث الاستيلاء على السفن في الشرق الأوسط يمكن أن تُسبب مشكلات كبيرة، بحسب وكالة فرانس برس.

كانت ترفع علم ليبيريا

سفينة سنترال بارك، بحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، كانت ترفع علم ليبيريا، وعلى متنها 22 بحارًا من جنسيات مختلفة من روسيا وفيتنام وبلغاريا والهند وجورجيا والفلبين.