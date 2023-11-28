تكريم ريتا جيرويج بجائزة «مخرج العام» في «بالم سبرينجز» السينمائي

قررت إدارة مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي، منح المخرجة جريتا جيرويج جائزة «مخرج العام» عن فيلم «Barbie»، ومن المقرر أن تحصل على الجائزة في حفل الافتتاح المقام يوم 4 يناير 2024، بينما تستمر فعاليات المهرجان حتى 15 يناير.

ومن جانبه، قال ناتشاتار سينج تشاندي، رئيس المهرجان: «جلبت لنا المخرجة جريتا جيرويج التجربة السينمائية لهذا العام مع باربي، المزيج المثالي من الكوميديا والعاطفة والمغامرة التي استمتعت ولقيت صدى لدى الجماهير في جميع أنحاء العالم»، وفق ما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وتابع: «جيرويج هي مخرجة أفلام بارعة، وجرى تقديم رؤيتها بشكل واضح للغاية من خلال السيناريو الذي شاركت في كتابته مع نوح بومباخ، إنّه لشرف لنا أن نقدم جائزة أفضل مخرج لهذا العام إلى جريتا جيروينج».

وتنضم المخرجة جريتا جيرويج إلى قائمة الحاصلين على الجائزة التي تمشل مجموعة من المخرجين المهمين، بينهم: جين كامبيون، وأليخاندرو جي إيناريتو، وستيف ماكوين، وألكسندر باين، وسارة بولي، وجيسون ريتمان، وديفيد أو راسل، وكوينتين تارانتينو، وكلوي تشاو.

وكان المهرجان قد أعلن في وقت سابق، أنّ إيما ستون ستحصل على جائزة «Desert Palm Achievement» كممثلة، بينما تحصل كيليان ميرفي على جائزة أفضل ممثل، وسيتم تكريم المخرج مارتن سكورسيزي بجائزة «فانجارد» لهذا العام، عن فيلم «Killers of the Flower Moon».