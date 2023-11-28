تفاصيل انعقاد برنامج البناء الثقافي السادس لأئمة وواعظات الأوقاف ببني سويف

انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف بني سويف أمس، من دار مناسبات مسجد عمر بن عبد العزيز بمحافظة بني سويف في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وفقا للصفحة الرسمية للوزارة.

تفعيل لبرنامج البناء الثقافي

جاء ذلك تفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، وذلك بحضور الدكتور هاني حامد وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع وأستاذ الطب النفسي، والدكتور عبد الرحمن نصر نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ مصطفى كمال صبحي مسئول الإرشاد الديني بالمديرية، والشيخ أحمد عبد التواب مسئول المساجد والمنسق الإعلامي بالمديرية، وبحضور 145 إمامًا.

أهمية بذل الوسع في تحصيل العلم النافع

وفي كلمته أكد الدكتور عبد الرحمن نصر نصار أهمية بذل الوسع في تحصيل العلم النافع، والدعوة إلى الله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة، مشددا على ضرورة قيام الدعاة بنشر الوعي بالقضايا المجتمعية الهامة، موضحًا أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدًا في اتخاذ كل السُبل الممكنة لرفع مستوى الإمام علميًّا ومعرفيًّا، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل تحقيق التوعية الشاملة.

وفي كلمته أبدى الدكتور هاني حامد إعجابه بالدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف والذي يظهر واضحًا من خلال الأنشطة المتنوعة التي تقدمها الوزارة على أرض الواقع، وأن جهود وزارة الأوقاف للارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي للإمام أصبحت تؤتي ثمارها من خلال نشر التوعية وبث القيم والأخلاق في ربوع المجتمع.وفي ختام البرنامج تم عقد المقرأة النموذجية بحضور السادة الأئمة والواعظات.