مصرع عجوز صدمها ميكروباص في شارع مراد بالجيزة

لقت عجوز مصرعها في حادث تصادم بشارع مراد في الجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع مراد.

على الفور أمر العقيد محمد الصغير مفتش المباحث، المقدم هشام فتحي رئيس المباحث، والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

بالانتقال تبين أنه أثناء سير عجوز تبلغ من العمر 80 عاما، اصطدم بها ميكروباص، يقوده سائق 30 عاما، ولقت مصرعها في الحال.

جرى نقل الجثمان إلى المستشفى، والتحفظ على الميكروباص وقائده، وتحرر محضر بالواقعة.