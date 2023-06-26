عاجل.. غلق كوبري 15 مايو لمدة 3 أشهر بداية من أعلى شارع كورنيش النيل

أعلنت محافظة الجيزة غلق كوبري 15 مايو كليا بدءا من صباح غدٍ الثلاثاء، وحتى الأربعاء 27 سبتمبر، لإزالة وتكسير جسم كوبري 15مايو القائم حاليًا، بواقع حارة مرورية في كل اتجاه بداية من أعلى شارع كورنيش النيل حتى أعلى شارع نبوي المهندس في الاتجاهين.

يأتي ذلك ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير كوبرى 15 مايو، واستحداث مطالع ومنازل، لذا يستلزم الأمر إجراء غلقا كليا لجسم كوبري 15مايو لمدة 3 أشهر.

التحويلة المرورية

وتشير محافظة الجيزة إلى أنّ الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التحويلة المرورية الآتية:

- أولاً: حركة سير المركبات القادمة من مناطق مدينة 6 أكتوبر - ميدان لبنان

- حركة المركبات القادمة من مناطق مدينة 6 أكتوبر وميدان لبنان وترغب باستكمال السير أعلى كوبري 15 مايو اتجاه مناطق الزمالك - وسط القاهرة تسلك منزل كوبري 15 مايو المستحدث المؤدي الى مسرح البالون - استكمال السير بشارع 26 يوليو ثم الصعود مرة أخرى لكوبري 15 مايو عن طريق المطلع المستحدث المؤدي إلى مناطق الزمالك - وسط القاهرة.

ثانياً: حركة سير المركبات القادمة من مناطق الزمالك - وسط القاهرة

- حركة المركبات القادمة من مناطق الزمالك - وسط القاهرة وترغب في استكمال السير أعلى کوبري 15 مایو باتجاه مناطق مدينة 6 أكتوبر وميدان لبنان سيتم نقل الحركة المرورية إلى التوسعة الخاصة بالكوبري، والتي تتسع لـ4 حارات مرورية، والتي تم الانتهاء منها بكامل طول كوبري 15 مايو ثم استكمال السير اتجاه مناطق مدينة 6 أكتوبر ميدان لبنان.

التنسيق مع الشركة المنفذة

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين .

كما عينت الإداراة العامة للمرور الخدمات اللازمة؛ لمتابعة الحالة المرورية أثناء فترة الغلق والعمل على تحقيق السيولة المرورية اللازمة بالتحويلة المرورية.